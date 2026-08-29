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Iako ga je prošlog leta platio Crvenoj zvezdi pet miliona evra, Štutgart ne računa ozbiljno na Lazara Jovanovića u tekućoj sezoni pa je promena sredine nešto čemu će stremiti obe strane do kraja prelaznog roka.

Kako javlja poznati italijanski novinar Đanluka Di Marcio, naredni klub nekadašnjeg omladinca Vojvodine mogao bi da bude Udineze, koji će u nastojanjima da ga dovede pokušati da okuša treću sreću.

Prema istim izvorima, kluba sa severa Italije će posle kraha prilikom dovođenja Jovana Miloševića i Nemanje Gudelja pokušati da bude ekspeditivniji i brže od konkurencije reši potpis 20-godišnjeg Novosađanina.

1/10 Vidi galeriju Lazar Jovanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

S obzirom na to da ima ugovor sa Štutgartom na još tri sezone, pozajmica uz pravo otkupa trebalo bi da bude najizvesniji model saradnje sa Udinezeom.

S obzirom na to da ga nije bilo među 18 u konkurenciji za tim protiv Bajerna, dok ni sedam dana ranije protiv Hanze iz Roštoka nije ulazio u igri, sve sluti da Jovanovića ove sezone očekuje odlazak na kaljenje.

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