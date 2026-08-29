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Prednost Notingem Forestu doneo je Dan Endoj golom u 24. minutu, a izjednačenje Liverpulu Aleksander Isak pogotkom u 60. minutu.

Vođstvo Notingem Forestu vratio je Morgan Gibs-Vajt golom iz penala u 70. minutu, a izjednačenje Liverpulu Viktor Munjos pogotkom u 82. minutu.

Gol koji je postigao vezista Liverpula Florija Virc u 32. minutu poništen je zbog ofsajda nakon intervencije iz VAR sobe.

Srpski defanzivac Nikola Milenković odigrao je celu utakmicu za Notingem Forest.

Nakon dva odigrana kola, Liverpul ima dva boda, dok Notingem Forest ima jedan bod.

Liverpul će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Ipsviča, dok će Notingem Forest dočekati Totenhem.

(Beta)

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