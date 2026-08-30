Fudbaler Milana Samuele Riči će do kraja sezone igrati na pozajmici u Komu, saopštio je član ovogodišnjeg izdanja Lige šampiona.
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Skaj Italija je prenela da je Komo Milanu platio 1,5 miliona evra za pozajmicu 25-godišnjeg italijanskog veziste, uz bonuse u slučaju plasmana u neko evropsko takmičenje, kao i da će Komo imati opciju da otkupi ugovor Ričija za 22 miliona evra.
Samuele Riči je u Milan došao iz Torina pred početak prošle sezone, u kojoj je za 19-ostrukog prvaka Italije odigrao ukupno 34 utakmice, postigao jedan gol i upisao četiri asistencije.
Riči je 4. juna 2022. godine debitovao za seniorsku reprezentaciju Italije, za koju je zabeležio ukupno 11 nastupa.
Komo će u ligaškoj fazi Lige šampiona ove sezone igrati protiv ekipa Lajpciga, Fejenorda, Mančester junajteda, Lansa, AEK-a iz Atine i Betisa.
(Beta)
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