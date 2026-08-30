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Pari Sen Žermen je 23-godišnjeg reprezentativca Francuske prvobitno vrednovao 145 miliona funti, ali je aktuelni klupski prvak Evrope na kraju ipak odlučio da prihvati Liverpulovu ponudu od fiksnih 106 miliona funti, uz dodatnih 17 miliona funti kroz potencijalne bonuse.

Barkola bi ovog vikenda trebalo da obavi lekarske preglede na Enfildu pre potpisivanja ugovora sa Liverpulom.

Francuski krilni napadač je za Pari Sen Žermen prošle sezone odigrao ukupno 49 utakmica, postigao 13 golova i upisao šest asistencija.

U klub iz Pariza je došao 2023. godine iz Olimpika iz Liona, i od tad je zabeležio ukupno 152 nastupa, postigao 39 pogodaka i upisao 37 asistencija za ekipu Pari Sen Žermena, sa kojom je osvojio dve uzastopne titule klupskog prvaka Evrope.

Barkola je za reprezentaciju Francuske, za koju je nastupio i na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, odigrao ukupno 28 utakmica i postigao šest golova.

(Beta)