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FK Crvena zvezda krenula je sa prodajom fudbalera, posle neuspeha u UEFA takmičenjima.



FK Crvena zvezda je ove sezone planirao igranje u Ligi šampiona ili Ligi Evrope, što bi crveno-belima donelo zaradu od najmanje 30 ili 15 miliona evra.

Fudbaleri Crvene zvezde doživeli poniženje u Plzenju Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Prodaja igrača pod moranje

Međutim, posle blamaže u Plzenju i poraza od Viktorije (1:5), Crvena zvezda će morati da se zadovolji mečevima u trećerazrednom UEFA takmičenju Ligi konferencije i zaradi između sedam i osam miliona evra.

Zato će stavke u budžetu morati da budu popunjene prodajom igrača. To je nešto što se i očekivalo na Marakani. Ne samo zbog dolazaka novih fudbalera poput Bambe Dijanga, Mihaila Ristića, Jute Nakajame i Jeoa Geona Kima, već i zbog činjenice da je trener Albert Rijera istakao da ne voli punu svlačionicu i nezadovoljne igrače, već da mu je cilj da na treninzima ima 22 fudbalera različitih karakteristika i trojicu golmana. Odranije ovog leta, na Marakani su Abu Fani, Kristijan Balov, Loizos Loizu, Derik Lukasen, Muhamed Čam, Osman Bukari.

Rukovodstvo FK Crvena zvezda na promociji Alberta Rijere Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sportski sektor na mukama

Sportski i finansijski sektor Crvene zvezde predvođen Zvezdanom Terzićem, Markom Marinom, Mitrom Mrkelom i trenerom Albertom Rijerom tokom vikenda i u narednim danima doneće odluku o igračima koji će nositi crveno-beli dresu nastavku sezone. Njihove odluke neće biti nimalo lake, ali će svakako morati da budu u interesu kluba i teške situacije u kojoj se našao ovog leta.

Sigurno je da će Ljutice Bogdana 1A napustiti veliki broj fudbalera u narednim danima, možda i neki igrači koji su dosad bili standardni, samim tim i ostvarili dobru cenu na tržištu. Njihovi transferi otvoriće vrata onima koji su bili u drugom planu.

1/7 Vidi galeriju Džej Enem Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Dva napadača za 6 miliona evra

Poslednjih dana stadion "Rajko Mitić" je napustilo nekoliko fudbalera. Džej Enem za kojeg se pričalo da ima ponude od 8.000.000 evra, otišao je za duplo manje novca u Bolonju, uz 15 procenata od naredne prodaje. To jeste duplo više novca od zimus uložene sume za njega OFK Beogradu, ali ne i transfer koji se očekivao u Ljutice Bogdana 1A. Drugi napadač Bruno Duarte otišao je u Vasko da Gamu za 2.000.000 evra.

U subotu, Crvena zvezda je prodala i Jovana Šljivića, koji je bio na pozajmici u OFK Beogradu. Nekada jedan od najtalentovanijih klinaca iz omladinske škole odlazi u Rusiju, pošto ga je Fakel iz Voronježa platio 500.000 evra, plus 30 odsto od naredne prodaje.

Nair Tiknizjan predstavljen u Olimpijakosu Foto: www.olympiacos.org

Levi bek najveća prodaja

Nair Tiknizjan otišao je u Olimpijakos za 5.000.000 evra, a Jung Vu Seol u Augzburg za 3.750.000 evra. Ranije, Milson je kompletirao transfer u Al Džaziru za 5.000.000 evra, koliko je Zvezda dobila i za mladog napadača Aleksu Damjanovića od Leverkuzena. Daglas Ovusu prodat je Hapoelu iz Tel Aviva za 2.200.000 evra.

Od prodaje Balše Popovića, takođe iz OFK Beograda, od Olimpijakosa je na račun Crvene zvezde leglo 1.500.000 evra. Od Stefana Lekovića i portugalske Estrelje Amador prihodovano je 1.000.000 evra. Nikola Stanković vratio se u Čukarički za 550.000 evra, dok je Omri Glazer praktično poklonjen Makabiju iz Haife za 250.000 evra.

Vasilije Kostov na utakmici Crvene zvezde i Viktorije iz Plzenja Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Zarađena ozbiljna suma



Ukupno, od izlaznih transfera Crvena zvezda je dosad zaradila ukupno 26.750.000 evra, što je odlična suma, ali nedovoljna da pokrpi sve rupe u budžetu nastale zbog neigranja u dva najjača takmičenja UEFA. Zato će šampion Srbije morati još da prodaje.

Blizu odlaska sa Marakane su i Franklin Tebo Učena, Rodrigao, Timi Maks Elšnik, Tomas Handel, Mohamed Abufani i Vladimir Lučić.



Najbliži transferu je Vasilije Kostov, ali je pitanje koliko sada klub može da dobije za njega, jer em mladi igrač ne igra dobro, em klub nije u poziciji da se cenka. Deluje da suma od najavljenih 20 miliona evra nije realna. Pominjali su se ranije Inter, Arsenal, Milan, Fulam, Dortmund... Međutim, nijedan od navedenih klubova nije poslao konkretnu ponudu.

Marko Arnautović na treningu Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Enigma Arnautović

Marko Arnautović nije pokazao ni delić onoga što se od njega očekivalo posle prošlogodišnjeg dolaska u Crvenu zvezdu. Navijači su sa pravom ljuti na njega, jer ima poražavajući učinak na terenu. Kada se tome doda plata od dva miliona evra, koliko prima i Paolo Dibala u Romi, onda je jasno odakle gnev i frustriranost Zvezdine publike.

Činjenica je da se Marko Arnautović Crvenoj zvezdi isplatio sa marketinškog aspekta, ali je isto tako jasno da na terenu nije bio na niovu koji se od njega očekivao. I tu nema sporenja. O tome da li će Arnautović napustiti klub pokazaće naredni dani.