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Fudbaler Dinama iz ZagrebaArber Hodža prijavljen je UEFA od strane norveškog Vikinga zbog navodnog rasizma na utakmici dva tima.

Viking je posle utakmice izdao zvanično saopštenje u kojem nije naveo identitet osobe na koju se prijava odnosi, ali je potvrdio da je UEFA odmah reagovala.

1/4 Vidi galeriju Dinamo Zagreb - Viking Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

- Predstavnici UEFA održali su sastanak sa Tobiasom Moijem odmah nakon što se incident dogodio. Sada smo u procesu dostavljanja informacija UEFA i sledi dalja procedura. Naš klub snažno se protivi svakoj vrsti diskriminacije i rasizma. Tome nema mesta u fudbalu. Ono što je Tobias doživeo shvatamo veoma ozbiljno - saopštio je Viking.

Sporna situacija se navodno dogodila u 57. minutu, nakon žutog kartona koji je dobio Zlatko Tripić. Tada je došlo do guranja između Moija i Hodže.

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