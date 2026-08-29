Reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević definitivno nema budućnost u holandskom PSV-u iz Ajndhovena i sve je izvesnije da će ovog leta napustiti klub.
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Bajraktarević nema minutažu u holandskom šampionu PSV-u. Ne može da se nametne na krilu pored igrača poput Ivana Perišića, Rubena van Bomela, Denisa Mana i Amira Buhamdija.
Viking - Dinamo Zagreb 3:1 Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia
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Zato bi želeo da napusti klub i pređe u sredinu gde će više igrati. Jedan od klubova koji se pominje je Dinamo Zagreb.
Poslednjih dana pominjalo se interesovanje pojedinih timova iz Bundeslige za njega, a sada holandski mediji tvrde da je on najbliži pozajmici „Modrima“.
Bajraktarević bi ostatak sezone, koja je tek počela, trebalo da provede u Dinamu, gde bi sigurno imao više prostora za igru nego u PSV-u.
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