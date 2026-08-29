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Džej Enem je ovog leta napustio Crvenu zvezdu i karijeru nastavio u Italiji, ali prvi koraci mladog Holanđanina u Bolonji, kako stvari trenutno stoje, neće biti napravljeni u Seriji A.

Bolonja je za njegov dolazak platila Crvenoj zvezdi obeštećenje od 4.000.000 evra, čime je jasno pokazala koliko veruje u potencijal 195 centimetara visokog napadača.

Džej Enem Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Ipak, prema pisanju italijanskog lista Corriere Romagna, u Bolonji razmatraju mogućnost da Enem narednu sezonu provede na pozajmici u Seriji B.

Ideja italijanskog kluba je da mladi napadač dobije kontinuitet, minutažu i iskustvo u seniorskom fudbalu, umesto da bude u situaciji da najveći deo sezone provede čekajući priliku u prvom timu.

Kao jedna od mogućih destinacija pominje se Ćezena, sa kojom Bolonja ima dobre odnose.

Takva saradnja već je viđena kroz slučaj Mihaila Ilića, koji je ranije bio deo istog razvojnog puta, pa bi Ćezena mogla da bude naredna stanica i za Enema.

Enem je doveden kao igrač za kojeg u klubu očigledno veruju da može da napravi ozbiljan iskorak, ali u Italiji žele da njegov razvoj bude postepen i pažljivo isplaniran.

Umesto momentalnog ulaska u Seriju A, Enem bi tako mogao da dobije priliku da kroz Seriju B napravi sledeći korak u karijeri.

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