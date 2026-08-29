SVE ĆE DA PRŠTI OD SAMOG STARTA - POTPUNI SPEKTAKL: Poznat raspored mečeva Lige šampiona
Prvo kolo biće odigrano od 8. do 10. septembra 2026. godine, a jedan od derbija uvodne runde biće duel Real Madrida i Intera, dok će Liverpul ugostiti Atletiko Madrid. Napoli će na startu takmičenja odmeriti snage sa Arsenalom.
Drugo i treće kolo na programu su u oktobru, a već 13. oktobra očekuje nas veliki duel Atletiko Madrida i Mančester junajteda.
Treće kolo donosi još nekoliko atraktivnih susreta. Pari Sen Žermen će igrati protiv Barselone, dok će Bajern Minhen dočekati Arsenal u jednom od derbija te runde.
Takmičenje će biti izuzetno uzbudljivo i u novembru, kada su na programu četvrto i peto kolo. Barselona će ugostiti Aston Vilu, Viljareal će igrati protiv Pari Sen Žermena, dok će Mančester siti odmeriti snage sa Napolijem.
U završnici ligaške faze, tokom decembra i januara, očekuju nas novi veliki okršaji. Posebno se izdvaja duel Barselone i Mančester sitija u šestom kolu, dok će Sporting u sedmom kolu dočekati katalonski klub.
Ligaška faza Lige šampiona biće završena 27. januara 2027. godine, nakon čega će biti poznati svi učesnici nokaut faze i parovi koji vode ka borbi za titulu prvaka Evrope.
Sezona 2026/27 tako će od samog početka doneti veliki broj utakmica između evropskih velikana, a svaki od klubova u ligaškoj fazi odigraće po osam mečeva.