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Prvo kolo biće odigrano od 8. do 10. septembra 2026. godine, a jedan od derbija uvodne runde biće duel Real Madrida i Intera, dok će Liverpul ugostiti Atletiko Madrid. Napoli će na startu takmičenja odmeriti snage sa Arsenalom.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Lige šampiona Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, nordphoto GmbH / Straubmeier / imago sportfotodienst / Profimedia

Drugo i treće kolo na programu su u oktobru, a već 13. oktobra očekuje nas veliki duel Atletiko Madrida i Mančester junajteda.

Treće kolo donosi još nekoliko atraktivnih susreta. Pari Sen Žermen će igrati protiv Barselone, dok će Bajern Minhen dočekati Arsenal u jednom od derbija te runde.

Takmičenje će biti izuzetno uzbudljivo i u novembru, kada su na programu četvrto i peto kolo. Barselona će ugostiti Aston Vilu, Viljareal će igrati protiv Pari Sen Žermena, dok će Mančester siti odmeriti snage sa Napolijem.

U završnici ligaške faze, tokom decembra i januara, očekuju nas novi veliki okršaji. Posebno se izdvaja duel Barselone i Mančester sitija u šestom kolu, dok će Sporting u sedmom kolu dočekati katalonski klub.

Ligaška faza Lige šampiona biće završena 27. januara 2027. godine, nakon čega će biti poznati svi učesnici nokaut faze i parovi koji vode ka borbi za titulu prvaka Evrope.

Sezona 2026/27 tako će od samog početka doneti veliki broj utakmica između evropskih velikana, a svaki od klubova u ligaškoj fazi odigraće po osam mečeva.