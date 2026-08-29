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Bobi Džons bio je jedan od najtalentovanijih, ali i najkontroverznijih fudbalera svoje ere - fudbalski mađioničar niskog težišta i neverovatnog pregleda igre, čiji je privatni život bio podjednako divlji kao i njegova veština na terenu.

Nakon rata, Džons je potpisao za škotski Hibernijan i postao ključni deo napadačkog petorca poznatog kao "Famous Five".

1/4 Vidi galeriju Bobi Džons Foto: PA Photos, PA Images / Alamy / Profimedia, Herald and Times Group / Shutterstock Editorial / Profimedia, Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ova napadačka linija smatra se najboljom u istoriji škotskog fudbala. U razdoblju od 1948. do 1952. godine osvojili su tri titule šampiona Škotske.

Svaki od petorice igrača postigao je preko 100 golova za klub

Džons je bio insajder (veza između sredine i napada) izuzetne brzine i prefinjenog šuta, dali su mu nadimak "The Nick" zbog načina na koji je lako krao lopte i „sekao” protivničke odbrane.

Zabranjene noći i fudbalski mag:

Dok su njegovi saigrači poput Edija Turnbula i Lorija Rajlija bili sportski fanatici posvećeni treningu, Džons je živeo po svojim pravilima:

Pab kao druga kuća: U Edinburgu i kasnije u Mančesteru, Džons je bio redovan gost lokalnih barova. Priče navijača iz tog vremena govore da je retko koji vikend prošao bez njega za šankom do ranih jutarnjih časova. Najpoznatija priča iz Edinburga govori o tome da je Džons znao ući u pab u blizini stadiona Easter Road na samo par sati pre početka meča. Popio bi dve do tri krigle piva da „smiri živce”, otišao na stadion, odspavao pola sata na stolu za masažu dok su se ostali zagrevali, a potom izašao na teren i dao dva gola.

Njegov trener u Mančester Sitiju, Les Mekdaual, brzo je shvatio da Džons ima problem s kilogramima zbog alkohola i brze hrane. Uveo je obavezno jutarnje vaganje. Džons je to rešavao tako što bi pre stajanja na vagu potajno stavio jednu nogu na pod ili se oslonio na zid iza sebe kako bi kazaljka pokazala idealnu težinu.

Priprema za utakmicu: Nije bila retkost da na stadione stiže direktno iz noćnog provoda. Legenda kaže da bi u svlačionici popio jaku crnu kafu, izašao na teren i u prvih 30 minuta meča rešio pitanje pobednika pre nego što ga stigne umor od protekle noći.

Prekršajna evidencija: Zbog čestih sukoba sa upravom oko discipline i noćnih izlazaka, ugovor mu je više puta bio pred suspenzijom, ali ga je trenera spasavao čist talent — navijači su pretili bojkotom mečeva ako Džons ne igra.

Istorijski uspeh sa Mančester Sitijem

Godine 1955. prešao je u engleski Mančester Siti za tada ogroman novac. Tamo je postao prvi igrač u istoriji engleskog fudbala koji je postigao gol u dva uzastopna finala FA Kupa na Vembliju:

1955: Postigao je gol u finalu protiv Njukasla (iako je Siti izgubio 3:1).

1956: Ponovo je pogodio mrežu u pobedi Sitija od 3:1 protiv Birmingema — meču ostalom upamćenom po tome što je golman Sitija Bert Trautman odigrao završnicu utakmice sa slomljenim vratom.

Reprezentativne anegdote i pozni dani

Za reprezentaciju Škotske odigrao je 17 utakmica i postigao 10 golova. Bio je deo tima na Svetskom prvenstvu 1954. u Švajcarskoj. Pričalo se da su škotski funkcioneri na tom prvenstvu imali više problema da isprate gde Džons provodi večeri nego kako sprečiti poraze od protivnika.

Po završetku karijere se povukao iz javnosti, vodeći miran život daleko od fudbalskih reflektora, ali je među navijačima Hibsa i Mančester Sitija ostao upamćen kao poslednji pravi boem britanskog fudbala.

Ljubavni krah

Bobi Džons je imao brak. Godine 1961. oženio se svojom devojkom Heder Roden.

Iz tog braka dobili su ćerku Nikolu. Međutim, njihov brak se završio razvodom 1985. godine. U poznim godinama života ostao je sam i vratio se u svoj rodni grad Selkirk u Škotskoj, gde je i preminuo 2001. godine.

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