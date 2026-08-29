Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ognjen Ugrešić je i zvanično novi fudbaler PAOK-a.

Partizan je postigao dogovor sa grčkim velikanom o transferu 20-godišnjeg veziste, a klub iz Soluna potvrdio je dolazak Srbina atraktivnim video-snimkom i porukom na ćirilici.

1/10 Vidi galeriju Ognjen Ugrešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

„Iste boje, ista vera. Ognjen je ovde“, poručio je PAOK na društvenim mrežama prilikom predstavljanja novog fudbalera.

Ugrešić tako posle Partizana prvi put u karijeri napušta Srbiju i karijeru će nastaviti u grčkom šampionatu.

Transfer će crno-belima doneti značajnu finansijsku injekciju. Partizanu pripada šest miliona evra na ime fiksnog obeštećenja, dok kroz bonuse može da inkasira još 1,5 miliona evra.

To znači da bi ukupna vrednost transfera mogla da dostigne čak 7,5 miliona evra.

Tu se posao Partizana ne završava. Beogradski klub je uspeo da zadrži i 15 odsto od naredne prodaje Ugrešića, pa bi crno-beli u budućnosti mogli dodatno da zarade ukoliko mladi vezista napravi veliki iskorak u Solunu.

Ugrešić je prošao kompletnu omladinsku školu Partizana i za prvi tim crno-belih upisao 63 nastupa u svim takmičenjima, uz 13 postignutih golova.

Sada će prvi put u seniorskoj karijeri igrati van Srbije, a PAOK je očigledno procenio da u mladom vezisti ima igrača za budućnost.

Za Partizan je ovo jedan od značajnijih izlaznih transfera u prethodnom periodu, posebno imajući u vidu da je klub ovog leta realizovao i prodaju Vanje Dragojevića u Rendžers.

Crno-beli su tako još jednom uspeli da kapitalizuju igrača poniklog u sopstvenoj školi, dok će Ugrešić u Solunu pokušati da napravi sledeći veliki korak u karijeri.

BONUS VIDEO: