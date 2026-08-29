Nemanja radonjić na utakmici protiv Manhajma na pripremama u Turskoj

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Nemanja Radonjić nije uspeo da ostvari veliki uspeh u drugom mandatu provedenom u Crvenoj zvezdi, iako je imao blistave momente poput golova Štutgartu i Milanu, kada je trener bio Vladan Milojević.

1/11 Vidi galeriju Nemanja Radonjić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Međutim, takođe je pod njegovom dirigentskom palicom dva puta suspendovan, dok je potom isto učinjeno i kod Dejana Stankovića, a na kraju sezone oprostio se od Marakane.

Radonjić se sada oglasio na društvenim mrežama, gde je podelio je post jedne zvezdaške stranice koja je podsetila na čuvenu noć u Salzburgu 2018. godine.

Posle te večeri, u kojoj je dva gola postigao Ben posle 0:2, Nemanja Radonjić je otišao u Marsej i obećao da će se vratiti "kad-tad".

Foto: Printskrin

Uz ovu objavu postavio je poznatu pesmu Kikija Lesendrića i Pliota - "Kao iz sna".