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Železničar je našao pojačanje u defanzivi, pošto će opremu kluba uskoro zadužiti Stefan Obradović, prenosi "B92".

Nije uspeo Obradović da se izbori za veću šansu otkako se otisnuo u inostranstvo, a prolećni deo sezone je proveo na pozajmici u Venecueli, u Puerto Kabelju.

1/6 Vidi galeriju Braga - Železničar Foto: FK Železničar

U potrazi za minutažom iskočila je opcija da se mladi štoper vrati u Železničar, čiji je član bio od 2022. godine do 2024, posle čega je otišao u OFK Beograd, a odatle u Portugal.

Dobiće trener Radomir Koković opciju više na mestu centralnog defanzivca, a videćemo da li će ovaj dolazak usloviti potencijalni odlazak Mirka Milikića, koji ima dozvolu da napusti klub ukoliko stigne adekvatna ponuda u Pančevo.

Železničar je odigrao četiri utakmice u Superligi i upisao pet bodova, a imaće u narednom periodu zaostala kola protiv kragujevačkog Radničkog i Crvene zvezde.

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