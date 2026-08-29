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Fudbaleri Lajpciga pobedili su danas na svom terenu Borusiju Menhengladbah 3:0, u utakmici prvog kola Bundeslige.

Prednost Lajpcigu doneo je Ridle Baku golom u 25. minutu, a vođstvo je uvećao Antonio Nusa pogotkom u 49. minutu.

Konačan rezultat postavio je Roko Rajc pogotkom u 66. minutu.

Gol koji je postigao vezista Borusije Hugo Bolin u petom minutu nadoknade drugog poluvremena poništen je zbog ofsajda nakon intervencije iz VAR sobe.

Srpski vezista u ekipi Lajpciga Andrija Maksimović nije ulazio u igru.

Lajpcig će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Bremenu protiv Verdera, dok će Borusija Menhengladbah dočekati Elversberg.

Keln je na svom terenu pobedio Hofenhajm 3:2.

Prednost Hofenhajmu doneo je Adam Dagim golom u 27. minutu, a izjednačenje Kelnu Said El Mala pogotkom u 51. minutu.

Vođstvo Hofenhajmu vratio je Ozan Kabak golom u 67. minutu, a izjednačenje Kelnu Tejs Dalinga pogotkom u 72. minutu.

Pobedonosan gol za Keln postigao je Dalinga u 82. minutu.

Hofenhajm je imao šansu da do gola dođe i iz penala u 57. minutu, ali je udarac Maksa Merštedta sa "bele tačke" odbranio golman Kelna Marvin Švabe.

Keln će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Štutgarta, dok će Hofenhajm u Zinshajmu dočekati Borusiju Dortmund.

Elversberg je na svom terenu pobedio Bajer Leverkuzen 3:2, u svojoj prvoj bundesligaškoj utakmici u klupskoj istoriji.

Prednost Elversbergu doneo je Lukas Petkov golom u osmom minutu, a vođstvo je uvećao Kol Kempbel pogotkom minut kasnije.

Treći gol za Elversberg postigao je David Mokva Ntusu u 46. minutu, a prvi za Leverkuzen Patrik Šik u 77. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Leverkuzena Kristijan Kofan pogotkom u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Elversberg će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Borusije Menhengladbah, dok će Bajer u Leverkuzenu dočekati Union Berlin.

Majnc je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Paderborna 0:0, dok je utakmica između Uniona i Ajntrahta iz Frankfurta, odigrana u Berlinu, takođe završena nerešenim rezultatom 3:3.

Srpski napadač u ekipi Union Berlina Andrej Ilić propustio je današnji meč zbog bolesti.