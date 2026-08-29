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Kako stvari trenutno stoje, Partizan neće doživeti promene u vrhu kluba.

Nakon što je postalo jasno da Saša Ilić ostaje na mestu trenera crno-belih, sve je izvesnije da će i aktuelno rukovodstvo nastaviti da vodi klub iz Humske, preneo je "Mozzartsport".

1/10 Vidi galeriju Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

U narednim danima trebalo bi da bude zakazana Skupština Partizana, na kojoj će biti preciziran datum održavanja, a očekuje se da ona bude održana između 21. i 25. septembra.

Glavna tema biće potvrda mandata aktuelnih čelnih ljudi kluba - Rasima Ljajića, Milke Forcan i Danka Lazovića.

Za sada nema naznaka da bi se pojavio ozbiljan protivkandidat. Aktuelna uprava prati situaciju i čeka da vidi da li će neko pokušati da ponudi alternativu, ali su šanse za takav scenario trenutno veoma male.

Posebnu težinu u celoj priči ima podrška navijača. Najvatrenije pristalice Partizana javno su stale iza sadašnjeg rukovodstva, dok je upravi podrška iskazana i transparentom na utakmici protiv Hetafea.

Uprava Partizana je prethodno saopštila da će podneti ostavke ukoliko se ekipa ne plasira u Ligu konferencije. Nakon debakla u Lučanima protiv Mladosti, međutim, čelnici kluba doneli su odluku da napuste funkcije bez obzira na ishod revanša protiv Hetafea.

Ipak, situacija se u međuvremenu promenila.

Procena je da bi odlazak kompletnog rukovodstva u ovom trenutku mogao da donese više problema nego rešenja, posebno imajući u vidu da je klub već u procesu stabilizacije.

Aktuelno rukovodstvo preuzelo je Partizan u oktobru 2024. godine, a tokom mandata je uspelo da smanji dugovanja kluba i uloži određena sredstva u Sportski centar Teleoptik.

Sa druge strane, ono što im definitivno nedostaje jesu bolji sportski rezultati. Partizan je u prethodnom periodu imao mnogo turbulencija na terenu, a pritisak javnosti i navijača zbog rezultata nije prestajao. Uprkos tome, podrška sa tribina sada je stigla u ključnom trenutku.

Ukoliko Skupština potvrdi njihove mandate, Ljajić, Forcan i Lazović nastaviće da vode klub i dobiće priliku da započeti posao nastave bez dodatnih potresa.

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