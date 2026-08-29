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Pobedonosan gol za Hal, u duelu dva tima koja su prošle sezone igrala u Čempionšipu, postigao je Lijam Milar u 82. minutu.

Nakon dva odigrana kola, Hal, koji je u prvom kolu pobedio Mančester junajted, ima šest bodova, dok je Koventri, nakon poraza od Arsenala i Hala, i dalje bez osvojenog boda.

Hal će u narednom kolu dočekati Aston Vilu, dok će Koventri igrati na gostujućem terenu protiv Mančester sitija.

Bornmut je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Evertona 1:1.

Prednost Bornmutu doneo je Aleks Skot golom u 41. minutu, a izjednačenje Evertonu Džejms Tarkovski pogotkom u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski golman Đorđe Petrović odigrao je celu utakmicu za Bornmut, dok je njegov sunarodnik i klupski saigrač Veljko Milosavljević meč propustio zbog povrede.

Nakon dva odigrana kola, Bornmut ima jedan bod, dok Everton ima četiri boda.

Bornmut će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Njukasla, dok će Everton u Liverpulu dočekati Mančester junajted.

(Beta)