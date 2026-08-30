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Kapiten Obale Slonovače Frank Kesi potpisao je danas ugovor sa Atalantom i tako se vratio u prvi fudbalski klub za koji je igrao u Evropi.

1/5 Vidi galeriju Atalanta Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Christophe SIMON / AFP / Profimedia, Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia

Klub iz Serije A saopštio je da je Kesi potpisao višegodišnji ugovor, bez navođenja detalja. ; Juventus je takođe pokušavao da ga dovede, ali je trener Lučano Spaleti izjavio da postoje problemi sa pravilima finansijskog fer-pleja.

Kesi, 29-godišnji vezni fudbaler, prvi put se pridružio Atalanti 2015. godine kada je bio raspoređen u omladinski tim kluba iz Bergama.

Nakon pozajmice u Čezeni, Kesi je postigao dva gola na svom debiju u Seriji A za Atalantu 2016. godine. Potom je igrao za AC Milan, Barselonu i Al-Ahli u Saudijskoj Arabiji.

Kesi je ove godine pomogao Obali Slonovače da se prvi put plasira u nokaut fazu Svetskog prvenstva. Postigao je gol u porazu od Nemačke u grupnoj fazi.

Atalanta, koju trenira Mauricio Sari, pobedila je Sasuolo u premijernom meču Serije A prošlog vikenda, a u ponedeljak dočekuje Bolonju.