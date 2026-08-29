Fudbaleri Levantea pobedili su na svom terenu ekipu Betisa sa 5:2, u utakmici trećeg kola španske Primere.
Fudbal
SEDAM GOLOVA I TOTALNI HAOS: Levante razbio Betis u goleadi za pamćenje
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Levante je upisao prvu pobedu u novoj sezoni i trenutno sa četiri osvojena boda zauzima deveto mesto, dok je Betis peti sa dva boda više.
U prvom poluvremenu utakmice viđena su četiri gola.
Dela je doneo prednost Levanteu u 24. minutu, a izjednačio je Mark Bartra u 34. minutu. Za novo vođstvo domaćeg tima pogodio je Enco Bardeli u prvom minutu nadoknade, da bi tri minuta kasnije Rodrigo Rikelme poravnao na 2:2.
Pobedu Levanteu doneo je Rodžer Bruge golovima u 56. i 70. minutu, a konačnih 5:2 postavio je Hon Ander Olasagasti u petom minutu nadoknade.
(Beta)
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