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Trener Hetafea Hose Bordalas bio je zadovoljan onim što je Sek prikazao u dvomeču plej-ofa Lige konferencije protiv crno-belih i želi da ga dovede pre zatvaranja letnjeg prelaznog roka.

1/8 Vidi galeriju Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Hetafe je Partizanu ponudio 400.000 evra za jednogodišnju pozajmicu, uz obavezan otkup ugovora za dodatnih 4.000.000 evra, saznaje "Mozzart sport".

To znači da bi kompletan posao vredeo 4.400.000 evra, ali u Humskoj nisu u potpunosti zadovoljni ponuđenim uslovima. Crno-beli žele veću svotu, pre svega kada je reč o naknadi za samu pozajmicu, pa se očekuje nastavak pregovora.

Partizan je početkom leta otkupio Sekov ugovor od Torina za 1.400.000 evra, sa namerom da ga afirmiše i u bliskoj budućnosti zaradi od njegove prodaje.

Senegalac je ostavio dobar utisak protiv Hetafea, posebno u prvoj utakmici u Madridu, u kojoj je postigao gol za izjednačenje. Njegove partije očigledno nisu promakle Bordalasu, koji smatra da bi se Sek dobro uklopio u stil igre španskog kluba.

Ukoliko transfer bude realizovan pod trenutno ponuđenim uslovima, Partizan bi na Seku ostvario značajnu zaradu, ali u Humskoj pokušavaju da izvuku još povoljniji finansijski paket.