Slušaj vest

Trener Hetafea Hose Bordalas bio je zadovoljan onim što je Sek prikazao u dvomeču plej-ofa Lige konferencije protiv crno-belih i želi da ga dovede pre zatvaranja letnjeg prelaznog roka.

Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Hetafe je Partizanu ponudio 400.000 evra za jednogodišnju pozajmicu, uz obavezan otkup ugovora za dodatnih 4.000.000 evra, saznaje "Mozzart sport".

To znači da bi kompletan posao vredeo 4.400.000 evra, ali u Humskoj nisu u potpunosti zadovoljni ponuđenim uslovima. Crno-beli žele veću svotu, pre svega kada je reč o naknadi za samu pozajmicu, pa se očekuje nastavak pregovora.

Partizan je početkom leta otkupio Sekov ugovor od Torina za 1.400.000 evra, sa namerom da ga afirmiše i u bliskoj budućnosti zaradi od njegove prodaje.

Senegalac je ostavio dobar utisak protiv Hetafea, posebno u prvoj utakmici u Madridu, u kojoj je postigao gol za izjednačenje. Njegove partije očigledno nisu promakle Bordalasu, koji smatra da bi se Sek dobro uklopio u stil igre španskog kluba.

Ukoliko transfer bude realizovan pod trenutno ponuđenim uslovima, Partizan bi na Seku ostvario značajnu zaradu, ali u Humskoj pokušavaju da izvuku još povoljniji finansijski paket.

Ne propustiteFudbal"LAŽ JE DA SAM JA PROBLEM!" Demba Sek se oglasio nakon debakla Partizana u Lučanima: Kada kažu da sam...
Demba Sek
FudbalŠOK U HUMSKOJ! SAŠA ILIĆ IZBACIO FUDBALERA IZ TIMA! Trener crno-belih izgubio strpljenje, u opasnosti i Sek: Igrač Partizana ne sme tako da se ponaša!
Saša Ilić
FudbalU PARTIZANU KIPTE OD BESA, ALI ON NEMA DILEMU! Sudijski ekspert o crvenom kartonu Seka: Ovo je nasilno ponašanje!
Demba Sek
FudbalPARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENJEM: Tiče se Dembe Seka
MACVA-PARTIZAN_105.JPG

00:30
Fudbaleri Crvene zvezde se zagrevaju na glavnom terenu Izvor: MONDO/Dušan Ninković