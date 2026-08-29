HETAFE HOĆE DEMBU SEKA: Izbacili Partizan iz Evrope, pa krenuli po igrača crno-belih...
Trener Hetafea Hose Bordalas bio je zadovoljan onim što je Sek prikazao u dvomeču plej-ofa Lige konferencije protiv crno-belih i želi da ga dovede pre zatvaranja letnjeg prelaznog roka.
Hetafe je Partizanu ponudio 400.000 evra za jednogodišnju pozajmicu, uz obavezan otkup ugovora za dodatnih 4.000.000 evra, saznaje "Mozzart sport".
To znači da bi kompletan posao vredeo 4.400.000 evra, ali u Humskoj nisu u potpunosti zadovoljni ponuđenim uslovima. Crno-beli žele veću svotu, pre svega kada je reč o naknadi za samu pozajmicu, pa se očekuje nastavak pregovora.
Partizan je početkom leta otkupio Sekov ugovor od Torina za 1.400.000 evra, sa namerom da ga afirmiše i u bliskoj budućnosti zaradi od njegove prodaje.
Senegalac je ostavio dobar utisak protiv Hetafea, posebno u prvoj utakmici u Madridu, u kojoj je postigao gol za izjednačenje. Njegove partije očigledno nisu promakle Bordalasu, koji smatra da bi se Sek dobro uklopio u stil igre španskog kluba.
Ukoliko transfer bude realizovan pod trenutno ponuđenim uslovima, Partizan bi na Seku ostvario značajnu zaradu, ali u Humskoj pokušavaju da izvuku još povoljniji finansijski paket.