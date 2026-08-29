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Dortmund je poveo golom Sarua Girasija u devetom minutu, a konačan rezultat je autogolom postavio Sebastijan Bornau u prvom minutu nadoknade prvog poluvemena.

Domaći tim je od 77. minuta igrao sa igračem manje, pošto je Samuele Inasio dobio crveni karton.

Fudbaleri Borusije Dortmund će u narednom kolu Bundeslige gostovati Hofenhajmu, dok će Hamburg dočekati Majnc.

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Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir