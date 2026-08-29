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Raspored utakmica je sledeći:

1. kolo – 15.10.2026.

Lugano – Crvena zvezda (18:45)

2. kolo – 22.10.2026.

Crvena zvezda – Кopenhagen (18:45)

3. kolo – 05.11.2026.

Crvena zvezda – Inter Eskaldes (18:45)

4. kolo – 26.11.2026.

Gent – Crvena zvezda (21:00)

5. kolo – 10.12.2026.

Iberija – Crvena zvezda (18:45)

6. kolo – 17.12.2026.

Crvena zvezda – Trabzonspor (21:00)

Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Podsećanja radi, izabranici Alberta Rijere odigraće šest mečeva, tri na Marakani i tri na gostujućem terenu, protiv šest različitih protivnika.

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