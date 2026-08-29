Fudbaleri Crvene zvezde su saznali raspored mečeva u Ligi konferencije, a prvu utakmicu će odigrati protiv Lugana u gostima 15. oktobra od 18 sati i 45 minuta.
ŽREB
ZVEZDA SAZNALA RASPORED U LIGI KONFERENCIJA: Ovo je put crveno-belih u Evropi, najteže za kraj!
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Raspored utakmica je sledeći:
1. kolo – 15.10.2026.
Lugano – Crvena zvezda (18:45)
2. kolo – 22.10.2026.
Crvena zvezda – Кopenhagen (18:45)
3. kolo – 05.11.2026.
Crvena zvezda – Inter Eskaldes (18:45)
4. kolo – 26.11.2026.
Gent – Crvena zvezda (21:00)
5. kolo – 10.12.2026.
Iberija – Crvena zvezda (18:45)
6. kolo – 17.12.2026.
Crvena zvezda – Trabzonspor (21:00)
Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport
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Podsećanja radi, izabranici Alberta Rijere odigraće šest mečeva, tri na Marakani i tri na gostujućem terenu, protiv šest različitih protivnika.
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