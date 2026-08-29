KAKAV DAN U SERIJI A: Udineze preživeo Moncu, Frozinone razbio Fiorentinu, Berardi presudio Torinu
Jakub Pjotrovski je u 32. minutu doneo vođstvo Udinezeu, a pet minuta kasnije izjednačio Andrea Kolpani. Gostujući tim je do kraja poluvremena stigao do dva gola prednosti, pošto su se u strelce upisali i Hasan Kamara u 45. i Jurgen Ekelenkamp u trećem minutu nadoknade.
Konačan rezultat postavio je Gustavo Varela u 63. minutu.
Udineze sada ima četiri boda, dok je Monca i dalje bez bodova.
Frozinone je kao gost savladao Fiorentinu sa 3:0, golovima Antonija Rajmonda u 26. i 68. minutu i Gabrijelea Brakalje u 38. minutu.
Ekipa Frozinonea je upisala prvu pobedu u novoj sezoni italijanskog šampionata, dok je Fiorentina vezala drugi poraz.
Sasuolo je poveo golom Kristijana Volpata u 32. minutu, izjednačio je Pjetro Kamuco u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a pobedu domećem timu doneo je Domeniko Berardi u 78. minutu.
Torino je i dalje bez bodova na startu nove sezone.
(Beta)