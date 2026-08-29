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Jakub Pjotrovski je u 32. minutu doneo vođstvo Udinezeu, a pet minuta kasnije izjednačio Andrea Kolpani. Gostujući tim je do kraja poluvremena stigao do dva gola prednosti, pošto su se u strelce upisali i Hasan Kamara u 45. i Jurgen Ekelenkamp u trećem minutu nadoknade.

Konačan rezultat postavio je Gustavo Varela u 63. minutu.

Udineze sada ima četiri boda, dok je Monca i dalje bez bodova.

Frozinone je kao gost savladao Fiorentinu sa 3:0, golovima Antonija Rajmonda u 26. i 68. minutu i Gabrijelea Brakalje u 38. minutu.

Ekipa Frozinonea je upisala prvu pobedu u novoj sezoni italijanskog šampionata, dok je Fiorentina vezala drugi poraz.

Fudbaleri Sasuola su na svom terenu pobedili Torino sa 2:1 i tako stigli do prvog trijumfa.

Sasuolo je poveo golom Kristijana Volpata u 32. minutu, izjednačio je Pjetro Kamuco u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a pobedu domećem timu doneo je Domeniko Berardi u 78. minutu.

Torino je i dalje bez bodova na startu nove sezone.

(Beta)