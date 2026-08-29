PETARDA U PANČEVU! Železničar razbio Radnik!
Fudbaleri Železničara ubedljivo su savladali Radnik iz Surdulice rezultatom 5:1 (0:1) u meču 7. kola Superlige Srbije.
Gosti sa juga Srbije su rano poveli, već u 11. minutu golom Luke Zorića i tu prednost su sačuvali do kraja prvog poluvremena.
U drugom su Pančevci na teren poslali Aleksu Kuljanina i Kvaku Karikarija, koji su potpuno preokrenuli meč na SC "Mladost".
Kuljanin je u 51. minutu fenomenalno probio po desnoj strani i poslužio Janka Jevremovića na petercu za 1:1.
Deset minuta kasnije se i Kvaku Karikari upisao u listu strelaca, da bi potom krilni napadač iz Gane i asistirao Kuljaninu za 3:1.
U 68. minutu je u igru ušao novajlija Srđan Plavšić, a u 72. je upisao asistenciju za Karikarija koji se ni tu nije zaustavio.
U nadoknadi vremena je i Uroš Tegeltija upisao asistenciju za Karikarija koji je kompletirao svoj het-trik u Pančevu.
"Dizelka" je upisala drugu pobedu i sada ima osam bodova, na koliko je ostao i Radnik, ali sa utakmicom više.
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