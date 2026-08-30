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Radnik je posle prvog poluvremena imao gol prednosti pošto je Luka Zorić zatresao mrežu domaćeg tima u 11. minutu, ali je Železničar u nastavku preokrenuo rezultat i stigao do ubedljive pobede.

Železničar - Braga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Strelci za pobednički tim bili su Janko Jevremović u 51, Kvaku Karikari u 61, Aleksa Kuljanin u 67. i ponovo Karikari u 72. i u ; drugom minutu nadoknade čime je kompletirao het-trik.

Železničar je upisao drugu pobedu od starta sezone i trenutno je sedmi na tabeli sa osam bodova iz pet mečeva. ; Na drugoj strani, Radnik je deveti tim lige sa takođe osam osvojenih bodova, ali iz šest odigranih utakmica.

Fudbaleri Železničara će u narednom kolu Super lige Srbije gostovati Novom Pazaru, dok će Radnik dočekati Čukarički.

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Aleksandar Konovalov, Balkan Boxing 11 Izvor: Kurir