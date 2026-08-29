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Murinjo je na konferenciji za medije uoči utakmice trećeg kola La Lige protiv Malage govorio o izboru za najprestižniju individualnu nagradu u fudbalu i poručio da ona ne bi trebalo da bude dodeljena samo na osnovu osvajanja velikih trofeja.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Na individualnom nivou to je veoma lepo takmičenje. Malo ih osvoji. Imamo tri ili četiri igrača tog nivoa. Trebalo bi da to bude neko čiji se nedostatak oseća nakon što se povuče: Maradona, Ronaldinjo, Ronaldo, Kristijano, Mesi, Mateus...", rekao je Murinjo.

Portugalac je istakao da osvajanje Lige šampiona ili Svetskog prvenstva samo po sebi ne bi trebalo da bude presudan kriterijum.

"Ne možete da dodelite Zlatnu loptu za osvajanje Lige šampiona ili Svetskog prvenstva. Postoje tri ili četiri igrača i znamo gde se nalaze. Znamo i ko je ispisao istoriju ovog leta. Ali ako se umeša politika, onda mi se manje sviđa. Nije ni u PSŽ-u, ni u reprezentaciji Španije. To je neko drugi", poručio je Murinjo.