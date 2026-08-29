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Sosijedad je posle dva uvodna poraza upisao prvu pobedu u novoj sezoni, dok je Espanjol doživeo drugi poraz u nizu nakon slavlja u prvom kolu.

Ander Barenečea je doveo Sosijedad u vođstvo već u četvrtom minutu, na 1:1 je izjednačio Roberto Fernandes u 45. minutu, da bi pobedu domaćem timu doneo Ori Oskarson pogotkom u 61. minutu.

(Beta)

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Aleksandar Konovalov, Balkan Boxing 11 Izvor: Kurir