ARGENTINSKI MAJSTOR STIŽE NA MARAKANU? Šampion sveta bi mogao u Ljutice Bogdana, čeka nas paklen duel!
Leandro Paredes nalazi se u centru pažnje zbog mogućeg prelaska iz Boke Juniors u Trabzonspor, a eventualni transfer argentinskog veziste mogao bi da bude zanimljiv i navijačima Crvene zvezde.
Ukoliko posao bude realizovan i Paredes obuče dres turskog kluba, mogao bi da zaigra i protiv crveno-belih na evropskoj sceni, prenose turski mediji.
Crvena zvezda je izborila plasman u Ligu konferencije, pa će u nastavku sezone imati priliku da na Marakani ugosti neke od veoma atraktivnih evropskih rivala.
Trabzonspor je u međuvremenu već pokazao ozbiljne ambicije, a ovog leta doveo je i Mohameda Salaha, dok je za klub potpisao i Fabinjo.
Za Zvezdu bi njegovo eventualno gostovanje u Beogradu bilo posebno zanimljivo. Paredes je igrač sa ogromnim evropskim iskustvom, a mogućnost da takvo ime zaigra pred punom Marakanom dodatno bi podigla atraktivnost potencijalnog duela.
Duel Crvene zvezde i Tranbzona na programu je 17. decembra na stadionu Rajko Mitić od 21.00 u poslednjem, šestom kolu, grupne faze Lige konferencija.
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