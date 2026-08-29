Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Leandro Paredes nalazi se u centru pažnje zbog mogućeg prelaska iz Boke Juniors u Trabzonspor, a eventualni transfer argentinskog veziste mogao bi da bude zanimljiv i navijačima Crvene zvezde.

Ukoliko posao bude realizovan i Paredes obuče dres turskog kluba, mogao bi da zaigra i protiv crveno-belih na evropskoj sceni, prenose turski mediji.

1/5 Vidi galeriju Leandro Paredes Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, Craig Mercer / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda je izborila plasman u Ligu konferencije, pa će u nastavku sezone imati priliku da na Marakani ugosti neke od veoma atraktivnih evropskih rivala.

Trabzonspor je u međuvremenu već pokazao ozbiljne ambicije, a ovog leta doveo je i Mohameda Salaha, dok je za klub potpisao i Fabinjo.

Za Zvezdu bi njegovo eventualno gostovanje u Beogradu bilo posebno zanimljivo. Paredes je igrač sa ogromnim evropskim iskustvom, a mogućnost da takvo ime zaigra pred punom Marakanom dodatno bi podigla atraktivnost potencijalnog duela.

Duel Crvene zvezde i Tranbzona na programu je 17. decembra na stadionu Rajko Mitić od 21.00 u poslednjem, šestom kolu, grupne faze Lige konferencija.

BONUS VIDEO: