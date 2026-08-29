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Trener fudbalera Crvene zvezdeAlbert Rijera kazao je da unutar tima postoje i kazne za prekršaje.

Crveno-beli imaju više načina da zadrže disciplinu, a ovo pitanje se povelo nakon ispadanja od Viktorije Plzenj.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Osman Bukari je "pocrveneo" i dobrano "kumovao" katastrofi (5:1), ali su i ostali saigrači imali propuste, pre svega praveći penale za domaće.

- Uvek. To je obavezno. Najbolji način da se nauči lekcija jeste da se udari po džepu. Ne samo po džepu, već i kroz opomene, kazne i razgovor koji ćemo imati, a to uvek radim pred celom grupom, a ne individualno, jer ova pravila važe za sve. Već prvog dana sam pričao o tome, nedisciplina na terenu, crveni karton... To je velika novčana kazna. Velika kazna. Imamo jednu kaznu unutar grupe, a klub ima još jednu, jer je to odluka kluba. Ne želim da budem uključen u to. To je odluka kluba - rekao je Rijera dva dana nakon meča u Plzenju.

Svi moraju da poštuju svoje obaveze.

- Ali generalno, unutar grupe, grupa mora da bude zdrava. Grupa mora da zna šta može, a šta ne može. Jer morate da budete spremni da pomognete timu. Naravno, sve takve situacije biće kažnjene i to važi za sve. Čak i za stručni štab. Ako neko iz mog stručnog štaba zakasni, potpuno je isto. Disciplina, kazne, profesionalizam, svi su važni. Čak i ljudi iz obezbeđenja ovde. Čak i ljudi koji brinu o opremi, jer svi smo isti. Svako je važan u svom poslu. Zato morate da budete sigurni da svoj posao obavljate kako treba - kazao je Španac.

Zvezdu u nedelju od 20.00 očekuje gostovanje Zemunu u Superligi Srbije.

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