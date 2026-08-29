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Fudbaleri Juventusa i drugi meč sezone završili su pobedom – ove večeri 2:0.

Gol koji je nagovestio trijumf, slobodno možemo reći gol vredan tri boda, postigao je Argentinac Niko Gonsales u 63. minutu, da bi Ton Kopmejners u 88. samo potvrdio trijumf.

Juventus je tako, bez mnogo trzavica, osvojio nove bodove u povoju sezone i za sada sigurno maršira, sa dve pobede u dva kola i bez primljenog kola.

Naredni izazov za Spaletijev tim je Tadićev NEC Najmehen u Ligi Evrope, potom slede mečevi sa Atalantom i Kaljarijem u Seriji A.

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