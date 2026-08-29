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Fudbaleri Vojvodine su sa ubedljivih 5:0 savladali ekipu Čukaričkog na Banovom brdu u okviru sedmog kola Superlige Srbije.

Najpre je Zukić u 11. "kiflom" savladao Čarapića, da bi u 44. Kokanović "projektilom" sa distance probušio mrežu.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Čuki je falila nekolicina prvotimaca zbog problema sa povredama, a Voša je nastavila da kažnjava i u drugom delu meča.

Zukić se "poklonio" na drugoj stativi u 48. minutu, da bi samo dva minuta kasnije, posle udarca Kolarevića, lopta od Sisoka ušla u mrežu.

Tačku na susret stavio je Mitrović posle kontranapada u 85. minutu.

Vojvodina je prva na tabeli sa 15 bodova, tri više od Crvene zvezde, od koje ima i tri meča više.

Čukarički ostaje peti sa 10 poena, koliko imaju još IMT i Mladost.

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