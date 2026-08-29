Fudbaleri Vojvodine savladali su Čukarički rezultatom 5:0 u Superligi Srbije, zabeleživši ubedljivu pobedu na Banovom brdu.
7. kolo
SUPERLIGA SRBIJE! Nova petarda, Vojvodina pobedila Čukarički!
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Fudbaleri Vojvodine su sa ubedljivih 5:0 savladali ekipu Čukaričkog na Banovom brdu u okviru sedmog kola Superlige Srbije.
Najpre je Zukić u 11. "kiflom" savladao Čarapića, da bi u 44. Kokanović "projektilom" sa distance probušio mrežu.
Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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Čuki je falila nekolicina prvotimaca zbog problema sa povredama, a Voša je nastavila da kažnjava i u drugom delu meča.
Zukić se "poklonio" na drugoj stativi u 48. minutu, da bi samo dva minuta kasnije, posle udarca Kolarevića, lopta od Sisoka ušla u mrežu.
Tačku na susret stavio je Mitrović posle kontranapada u 85. minutu.
Vojvodina je prva na tabeli sa 15 bodova, tri više od Crvene zvezde, od koje ima i tri meča više.
Čukarički ostaje peti sa 10 poena, koliko imaju još IMT i Mladost.
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