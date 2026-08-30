Nakon lošeg starta sezone, Partizan mora da pobedi OFK Beograd. Okršaj možete pratiti na TV Arena sport premium 1 od 19.00.
biće vatreno
PARTIZAN MORA DA SE VADI! OFK Beograd stiže u Humsku, evo gde možete gledati prenos!
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Fudbaleri Partizana dočekuju OFK Beograd u Humskoj od 19.00 u 7. kolu Superlige Srbije.
Posle užasnog starta sezone u domaćem šampionatu i ispadanja od Hetafea u kvalifikacijama za Ligu konferencija, tim Saše Ilića je pred imperativom pobede u okršaju sa uvek neugodnim "romantičarima"!
Grobari na Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Okršaj iz Humske možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu od 19.00
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