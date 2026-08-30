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Kodi Gakpo mogao bi ovog leta da napravi jedan od najvećih transfera u Premijer ligi.

Prema informacijama sa Ostrva, Mančester siti je stupio u kontakt sa Liverpulom oko mogućeg transfera holandskog reprezentativca, dok se navodi da je sam fudbaler navodno zainteresovan za prelazak na Etihad.

1/4 Vidi galeriju Kodi Gakpo Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia, AP Photo/Ashley Landis, Profimedia

Dolazak Bredlija Barkole dodatno je promenio situaciju na Enfildu. Liverpul je dogovorio transfer francuskog krilnog fudbalera iz Pari Sen Žermena, a sada bi mogao da ostane i bez Gakpa, za kojeg je ozbiljno zainteresovan Mančester siti.

Siti krenuo po Gakpa

Kako prenose britanski mediji, Siti je otvorio razgovore sa Liverpulom o mogućem transferu Gakpa. Prema tim informacijama, Holanđanin je navodno označio upravo Mančester siti kao prvu opciju ukoliko odluči da napusti Enfild.

Liverpul, međutim, nema nameru da ga se odrekne po svaku cenu. Engleski mediji navode da klub Gakpovu vrednost procenjuje na oko 85 miliona funti, što bi značilo da će Siti morati ozbiljno da zavuče ruku u džep ukoliko želi da dovede 26-godišnjeg fudbalera.

Barkola stigao, otvara se prostor za veliki transfer

Liverpul je ovog leta već napravio veliki posao dovođenjem Bredlija Barkole iz PSŽ-a. Francuz stiže kao veliko pojačanje u napadačkoj liniji, a njegov dolazak dodatno je pojačao konkurenciju za mesto na krilima.

Upravo zbog toga, Gakpova budućnost na Enfildu sada je pod većim znakom pitanja. Holanđanin je, uprkos transfer spekulacijama, počeo sezonu u startnoj postavi i već ostavio trag na terenu - postigao je gol protiv Njukasla, a potom upisao asistenciju protiv Notingem Foresta.

Transfer još nije završen

Iako su pregovori između Liverpula i Sitija počeli, Gakpo za sada ostaje fudbaler kluba sa Enfilda. Nema zvanične potvrde da je dogovor postignut, pa će naredni dani pokazati da li će Mančester siti uspeti da ubedi Liverpul da proda jednog od svojih ofanzivaca.

Ako do transfera dođe, Gakpo bi u Mančesteru dobio priliku da sarađuje sa Mareskom i zaigra u ekipi koja već godinama pripada samom vrhu engleskog fudbala.

Sve oči sada su uprte u pregovore Liverpula i Sitija i u cenu koju će Građani biti spremni da plate za holandskog reprezentativca.