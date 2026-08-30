Slušaj vest

Lionel Mesi ne prestaje da oduševljava!

Argentinski as priredio je novu fudbalsku čaroliju, pošto je sa četiri gola i asistencijom predvodio Inter Majami do spektakularne pobede nad Montrealom - 7:1.

Bio je to jedan od onih mečeva u kojima je sve bilo u znaku jednog čoveka. Mesi je direktno učestvovao u pet od sedam golova Intera, a klub sa Floride je stigao do najveće pobede u svojoj istoriji.

1/6 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Kada je najpotrebnije - Mesi preuzima sve u svoje ruke

Inter Majami je poveo preko Kazemira u 20. minutu, ali je Montreal uspeo da izjednači preko Fabijana Herbersa. Tada je na scenu stupio Mesi.

U 40. minutu Argentinac je iz slobodnog udarca pogodio za 2:1 i vratio prednost domaćinu. Bio je to njegov 15. gol u sezoni.

A onda je usledio pravi šou.

Samo sedam minuta nakon početka drugog poluvremena, Mesi je u svom prepoznatljivom stilu prošao kroz odbranu Montreala, nanizao nekoliko čuvara i pogodio za 3:1.

Poker za istoriju

Inter je nastavio da melje rivala, a Mesi nije imao nameru da stane.

U 80. minutu sjajno je proigrao Luisa Suareza, koji je pogodio za 4:1. Argentincu je to bila deseta asistencija u sezoni, a samo tri minuta kasnije ponovo je zatresao mrežu i kompletirao het-trik.

Ali ni to nije bilo sve.

U šestom minutu sudijske nadoknade dosuđen je još jedan slobodan udarac za Inter. Mesi je namestio loptu, uzeo zalet i ponovo pogodio.

Četiri gola. Jedna asistencija. Istorijska noć.

Prvi poker u MLS-u

Ovo je bio prvi put da je Mesi postigao četiri gola na jednoj utakmici otkako je stigao u MLS. Poslednji put je poker postigao još 2020. godine u dresu Barselone protiv Eibara.

Sa četiri pogotka protiv Montreala, Mesi je stigao do 18 golova u sezoni i preuzeo prvo mesto na listi strelaca MLS-a.

Inter Majami je, uz sve to, prekinuo niz od pet utakmica bez pobede i ostvario najveću pobedu u istoriji kluba.

Mesi ima 39 godina, ali ono što je priredio protiv Montreala izgledalo je kao povratak u najbolje dane karijere.

Četiri gola, asistencija, dva pogotka iz slobodnjaka i potpuna dominacija.

Majstor još nije rekao poslednju reč.