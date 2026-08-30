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Futsal reprezentaciju Srbije očekuju izazovi u glavnoj rundi kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. "Orlovi" su u grupi sa Andorom i Holandijom, a u oktobru će odigrati dve utakmice. Protiv Andore Srbija će igrati na domaćem terenu 15. oktobra, a potom će gostovati Holandiji 21. oktobra.

Selektor našeg nacionalnog tima Marko Gavrilović istakao je da veruje u pozitivan rezultat i pored toga što nije u potpunosti zadovoljan onim što je video od kada je seo na klupu, što je potvrdio u emisiji Svet malog fudbala.

- Očekivao sam od ove godine mnogo više. Očekivao sam da više napredujemo kao ekipa. Nažalost, neki igrači nisu dolazili na okupljanja zbog povreda, nekima klubovi nisu dozvolili... Došli smo u situaciju da od 11 utakmica koje smo odigrali do sada, polovinu ne odigramo kompletni. Nismo na onom nivou na kom sam želeo da budemo pred same kvalifikacije, ali čekamo oktobar i nadam se da ćemo biti svi na okupu i zdravi za Andoru i Holandiju - počeo je priču Gavrilović u emisiji "Svet malog fudbala", pa dodao:

- Da ne verujem da možemo da napravimo rezultat, ne bih se ni uhvatio ovog posla!

1/5 Vidi galeriju Marko Gavrilović na klupi Srbije Foto: Privatna Arhiva

Strah ozbiljan problem

Gavrilović je otkrio da se u nacionalnom timu suočava s jednim problemom koji se teško rešava.

- Nikako da održimo kontinuitet tokom cele utakmice. Pokažemo pun potencijal u nekim momentima, kad rezultatski ide kako treba, ali imamo ozbiljan problem koji sam nasledio u reprezentaciji, kad rezultat krene po zlu, nas nigde nema. Ja u ekipi i dan-danas vidim strah kad krenemo da gubimo. A to ne sme da se desi! Tako da radimo na mentalitetu ekipe. Bitno je da se ne plašimo poraza. Da sam se plašio izazova koji je ispred mene, ne bih ga ni prihvatio - istakao je on.

Foto: Fss

Bitka: Prvo mesto vodi dalje

Iz glavne runde kvalifikacija u elitnu rundu plasiraće se prvoplasirana ekipa iz svake od 12 grupa, četiri najbolje drugoplasirane takođe će direktno dalje, dok će osam drugoplasiranih u baraž.

Želja: Saradnja van terena

Ove godine Prva liga Srbije biće zanimljiva, gledaćemo i večiti derbi jer su se Partizan i Crvena zvezda plasirali u elitu. Selektor Marko Gavrilović istakao je da bi voleo da na terenu u svim mečevima bude uzbuđenja, ali da se van terena sarađuje u interesu futsala.

- Ono što bih ja voleo je da na terenu pršti i gori, ne samo u duelu Zvezde i Partizana nego svih, a da van terena sarađujemo. Svi! Da razvijamo futsal, da se ne gleda ko navija za Partizan, Zvezdu, nego da nam svima bude u interesu da naš sport bude bolji.

Kompletnu emisiju možete pogledati u snimku na početku teksta.

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