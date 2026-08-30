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Petar Ratkov je na korak od odlaska iz Lacija!

Srpski napadač mogao bi već ovog leta da napusti Rim i karijeru nastavi u Španiji, pošto je Levante u završnoj fazi pregovora sa italijanskim klubom.

Prema najnovijim informacijama iz Italije, posao je veoma blizu realizacije, a preostalo je da se definišu poslednji detalji. Ratkov bi u Levante trebalo da ode na pozajmicu, uz mogućnost otkupa, dok italijanski mediji navode da je španski klub u završnici trke pretekao Sevilju.

Gatuzo mu nije pronašao mesto

Ratkov je u Lacio stigao iz Salcburga, ali se za samo nekoliko meseci našao na izlaznim vratima.

Dolazak Andree Pinamontija dodatno je zakomplikovao njegovu situaciju, pošto je konkurencija u napadu postala još veća. Italijanski mediji navode da između Gatuza i Ratkova nije došlo do posebnog povezivanja, a trener Lacija je već u prvim zvaničnim utakmicama pokazao da prednost daje drugim opcijama.

Posebnu pažnju privukla je situacija na meču protiv Bolonje. Kada je Bulaj Dija napustio teren, Gatuzo nije poslao Ratkova u igru, već je prednost dobio Noslin. Za italijanske medije to je bio jasan signal da srpski napadač teško može da računa na ozbiljnu minutažu.

1/6 Vidi galeriju Napadač Lacija i reprezentativac Srbije - Petar Ratkov Foto: Cippitelli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Španci nude ono što Ratkovu najviše treba

U priči sa Levanteom postoji jedna veoma važna stvar - minuti.

Španski klub traži napadača koji bi trebalo da nadomesti odlazak Karlosa Espija, a Ratkov se uklapa u profil koji žele. Prema španskim izvorima, Levante mu može ponuditi mnogo značajniju ulogu nego što bi je trenutno imao u Rimu.

To bi za Srbina moglo da bude ključno.

Ratkov je u Lacio stigao iz Salcburga u januaru za oko 13 miliona evra, ali se njegova avantura u Italiji za sada nije razvila onako kako je očekivao. Italijanski mediji navode da je već ranije odbio nekoliko mogućnosti za odlazak, uključujući ponude Dinama iz Moskve, Sautemptona i Crvene zvezde, nadajući se da će se pojaviti prava opcija.

Levante pretekao Sevilju

Ratkov je prethodnih dana bio veoma blizu Sevilje. Andaluzijski klub je čak bio najkonkretniji u jednom trenutku, ali je situacija počela da se menja.

Levante se uključio u trku, ubrzao pregovore i prema poslednjim informacijama sada je najbliži dogovoru sa Lacijom. Italijanski izvori navode da bi transfer mogao da bude realizovan kroz pozajmicu sa pravom otkupa.

Prema današnjim informacijama "Mesađera", pozajmica bi mogla da bude vredna oko dva miliona evra, uz pravo otkupa koje bi pod određenim uslovima moglo da preraste u obavezu.

Samo šest meseci u Rimu?

Ako posao bude završen, Ratkov će Lacio napustiti svega nekoliko meseci nakon dolaska.

Srpski reprezentativac je u Rim stigao sa velikim očekivanjima, ali se vrlo brzo našao u nezgodnoj situaciji. Gatuzo je tražio drugačiji profil napadača, igrača sa više brzine, intenziteta i sposobnosti da napadne prostor, dok su Ratkovljeve kvalitete italijanski mediji više vezivali za igru u kaznenom prostoru.

Ipak, odlazak u Španiju mogao bi da bude novi početak.

Levante mu nudi ono što mu je u Rimu nedostajalo - kontinuitet i priliku da bude važan deo ekipe.

Sada je ostalo još samo da se završe poslednji detalji.

Ratkov je pred vratima Levantea, a njegova kratka epizoda u Laciju izgleda da je došla do kraja.