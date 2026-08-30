DETONACIJA IZ PREMIJER LIGE! Čelsi potvrdio BOMBU - ozvaničen je jedan od najzvučnijih transfera ovog leta!
Argentinski čuvar mreže Emilijano Martinez i zvanično je postao novo pojačanje Čelsija, saopštio je klub iz Londona nakon što je usaglasio sve detalje sa Aston Vilom.
Izvori sa Ostrva navode da je visina obeštećenja iznosila 7,5 miliona funti (približno 8,7 miliona evra). Martinez je sa Plavcima ugovorio dvogodišnju saradnju, uz opciju produžetka na još godinu dana.
"Dolazak u Čelsi bio je laka odluka za mene i moju porodicu; presrećan sam i jedva čekam da počnem. Želim da ovde budem uspešan. Neko sam ko želi da pobeđuje u svemu što radi i želim da to prenesem u ovaj tim, jer je to klub koji osvaja trofeje, tako da mislim da je to odličan spoj. Strastven sam i igram srcem. Davaću 100% na svakoj utakmici i svakom treningu kako bih učinio klub, saigrače i navijače ponosnim", rekao je Martinez.
Potez Čelsija verovatno nagoveštava odlazak Roberta Sančeza, koji se i tokom ove sezone suočava sa kritikama navijača zbog promenljive forme. Očekuje se da će Martinez odmah preuzeti ulogu prvog izbora među stativama u timu Ćabija Alonsa.
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