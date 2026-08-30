"Dolazak u Čelsi bio je laka odluka za mene i moju porodicu; presrećan sam i jedva čekam da počnem. Želim da ovde budem uspešan. Neko sam ko želi da pobeđuje u svemu što radi i želim da to prenesem u ovaj tim, jer je to klub koji osvaja trofeje, tako da mislim da je to odličan spoj. Strastven sam i igram srcem. Davaću 100% na svakoj utakmici i svakom treningu kako bih učinio klub, saigrače i navijače ponosnim", rekao je Martinez.