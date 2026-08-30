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Fudbaleri niškog Radničkog nastavili su niz bez pobede u Super ligi Srbije, pošto su sinoć na "Čairu" odigrali nerešeno protiv imenjaka iz Kragujevca.

Iako su domaći imalі vođstvo tokom većeg dela meča, Kragujevčani su do izjednačenja i konačnih 1:1 stigli u samoj završnici sudijske nadoknade golom debitanta Davida Buhte.

S obzirom na rasplet, šef stručnog štaba gostiju Feđa Dudić imao je više razloga za zadovoljstvo. On je pohvalio izdanje svog tima u drugom poluvremenu, naglasivši da je izvedbom u prvom delu bio nezadovoljan, a uputio je i pohvale na račun sudijske trojke. Sa ocenom arbitriranja saglasan je bio i šef struke Nišlija, Marko Neđić.

1/7 Vidi galeriju Marko Neđić Foto: Starsport©, Starsport

"Slažem se za suđenje, nije bilo lako momcima da iznesu pritisak i dobro su to izneli. Do sada nismo imali takvo suđenje, bile su neke krucijalne odluke na našu štetu, ne volim mnogo da pričam o tome, ne bih ni sada pominjao, ali bih se složio sa kolegom. Bilo je u prvom poluvremenu energetski dobro, nagrađeni smo golom, kragujevački Radnički je dobra ekipa, zna šta hoće, sa dosta kvalitetnih igrača. Mi smo u drugom poluvremenu čekali svoje šanse i imali dve-tri stopostotne šanse, morali smo da rešimo i neka glupost nas je koštala na kraju. Jesam vikao da igrač ustane, ali to su neke stvari koje treba da se iskorene u našem fudbalu, da bismo išli napred, da bi naš fudbal napredovao. Nema šta, idemo dalje, želimo da igramo dobar fudbal, da budemo konkurentni. Nastavićemo da radimo, pa dokle to bude", izjavio je Neđić.

Na pitanje da li u ekipi Nišlija postoji problem sa koncentracijom s obzirom na promašaje pri rezultatu 1:0, trener Radničkog je odgovorio:

"U završnici se vidi individualni kvalitet igrača, na treningu pogodi, dođe utakimica - ne pogodi. Kod tog primljenog gola, njihov igrač je nadskočio našeg, pogodio lepo. To su sve čari fudbala, negde daš, negde ne daš, negde ti se vrati, negde se ne vrati. Uvek ima neke nepravde, posle stigne i pravda. Još traje i prva polusezona, znaju i momci, bili su pod pritiskom cele nedelje, tako da nije bilo lako. Mogli smo da rešimo utakmicu, da je završimo mirno, ali nismo i ispalo je ovako."

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