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Fudbaleri Partizana u ponedeljak od 19 časova dočekuju OFK Beograd, a konferenciju za medije uoči ovog duela održao je Saša Ilić.

On je potopuno otvoreno govorio o svim gorućim temama, a za početak se dotakao narednog protivnika.

- Igramo pred našim navijačima, našom publikom. Sve mi to daje za pravo da ćemo odigrati dobru utakmicu i nadam se zabeležiti pobedu. Meni je drago što je ova ekipa Partizana pokazala protiv Hetafea da može. ali su mi prethodne utakmice pokazel da imamo puno problema. Nadam se da može da bude prekretnica, sigurno je i igračima jasno da ukoliko daju celog sebe i tako ponavlaju svaku sledeću utakmicu da mogu da budu na dobrom nivou i da Partizan počne da pobeđuje - rekao je Ilić, pa odgovorio je na pitanje da li ostaje u Humskoj.

- Znao sam da će biti ovakvo pitanje. Da napravimo neku retrospektivu. Posle poraza od Mladosti iz Lučana 3:1 sam podneo ostavku. Uprava me je zamolila zbog delikatne situacije da vodim utakmicu sa Hetafeom. U međuvremenu imali smo uprava i ja sastanak sa navijačima Partizana i oni su dali maksimalnu podršku ovoj ekipi. Oni misle da je trenutno to najbolja ekipa za ozdravljenje Partizana. Stvari koje su se dešavale protiv Hetafea, atmosfera, ispunjeni stadion do poslednjeg mesta što se nije dešavalo desetak godina i podrška koju sam dobio pre, tokom i nakon utakmice me obavezuje da ostanem na tom mestu gde sam sada. Znao sam i znam da imam poseban odnos sa navijačima Partizana, ali ovo što sam doživeo u četvrtak je neverovatno i zahvaljujem im se na tome i nastavljamo dalje.

1/8 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Grigoriy Sokolov / Sputnik / Profimedia, https://fcnn.ru/, FK Nižnji Novgorod

Istakao je da se nada da će navijača biti i protiv Hetafea.

- Mi im nismo dali do sada razloga da dođu na stadion, ali ova utakmica protiv Hefaea je dobar motiv, ja se nadam da će u ponedeljak doći u što većem broju.

Govorio je i o odnosu sa navijačima.

- Znao sam da imam sjajan odnos sa navijačima koji sam zaslužio godinama boravka u klubu, ali ovo što sam doživeo što se desilo na stadionu Partizana nisam mogao ni u najluđim snovima da zamislim. Sada imam drugu obavezu da radim što jače, da to poverenje opravdam. Daćemo sve od sebe da to bude mnogo bolje.

Ključno pitanje je - kada će biti bolje?

- Svaki navijač Partizana veruje samo u uspeh, tako i ja iako smo možda nerealni. Partizan je tu gde jeste i ovo je neki određeni proces. Partizan je ograničen budžetom i ne može da se razbacuje novcem. Puno igrača dolazi iz neke faze neigranja i za to je potrebno vreme. Uvek misliš i nadaš se desiće se, a nije se desilo. Da li će biti potrebno vremena? Biće. Drago mi je što smo dobili podršku navijača koji veruju da je ovo pravi put. Trudiću se što se tiče stručnog dela da pravimo na način na koji mislimo kako treba da igra Partizan. Dugo sam bio u Partizanu i znam kako Partizan treba da igra i kako igrači treba da se ponašaju. Pričam pred svima da treba da bude bolje, kada će biti bolje, ne znam.

Zatim je Ilić u dahu nastavio.

- Ja kada sam došao da budem trener FK Partizan ja sam se pripremao za to. Znao sam da će jednog dana doći. Meni niko ne moće da uzme ljubav prema Partizanu. Radio sam u pet klubova, odmah sam počeo da se bavim ovim poslom i nisam došao kao neki tutuban. U svakoj ekipi u kojoj sam bio sam imao pomak u odnosu na prethodnu sezonu. Ono gde sam navjiše hteo da se desi, nije se desilo. Ja se nadam da će biti mnogo bolje, jer gore ne može.

1/6 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ka tabeli Ilić kaže da ne gleda...

- Ne gledam tabeli, možda bih i pogledao da smo prvi. Boli, kao i svakog navijača Partizana boli i mene. Partizan mora da pobeđuje jer nam je ostalo samo prvenstvo i kup. Toga smo svesni svi... Najbolja stvar za samopouzdanja su igre i pobede, iako ova pobeda protiv Hetafea boli jer nismo ostvarili cilj. Nikada u Partizanu nije bila gora situacija, nikada se nije gore pisalo, a normalno je i da se piše loše. Atmosfera je bolja jer su igrači odigrali kako su odigrali. Ali u fudbalu se uvek gleda sledeća utakmica. Igrači su svesni gde su na tabeli tako da Partizan možda nikada nije bio na ovoj poziciji i mislim da im je to dovoljno.

Kadrovska situacija nije idealna.

- Imamo par rovitih, videćemo ko je sposoban da bude u konkurenciji. Zubairu trenira odvojeno, od njega zavisi kada će se i da li će se vratiti i da li će se deisiti transfer. Dobar sam sa igračima, pa i sa Zubairuom i dao sam mu smernice kako igrač Partizana treba da se ponaša. Sek je odigrao izuzetnu utakmicu i pokazao da Partizan može mnogo da dobije od njega. Oscilacije mora da smanji na minimum. Može puno da donese, može u kontinuitetu. Ako bude ponavljao utakmice kao protiv Hetafea doći će interesovanje jer on ima kvalitet.

Dotakao se ponovo OFK Beograda.

- OFK Beograd je predvođen Jocom Damjanovićem, koji je izuzetan trener. Kvalitetna, potenta ekipa, voli da igra fudbal. Imaju brzinu u napadu. Ipak uz dužno poštovanje puno toga zavisi od nas, sve te stvari gde su opasni moramo načinom igre da neutrališemo. To je to.

Za kraj, osvrnuo se i na težak raspored.

- Izuzetna serija teških utakmica, ali ni prethodne utakmice nisu bile lake, pa smo izgubili bodove. Svesni smo toga, imamo tri izuzetno teške utakmice, ali nismo mi u situaciji da razmišljamo šta če biti za sedam, deset dana. O tome ćemo pričati posle utakmice sa OFK Beogradom - zaključio je Ilić.

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