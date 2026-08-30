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Neverovatna scena u Amsterdamu!

Dok su navijači Ajaksа čekali početak evropske utakmice protiv Siona, 11-godišnji Sib Zeldenthuis priredio je šou zbog kojeg je cela "Johan Krojf arena" ostala u čudu.

Mladi fudbaler iz Ajaksove omladinske škole dobio je jednostavan zadatak – da što duže pimpluje loptu, a svaki njegov dodir trebalo je da znači jedan evro za "Fondaciju Ajaks".

A onda je dečak počeo.

I nije stajao.

Lopta nikako da padne!

Sib je krenuo da pimpluje malom loptom, a ono što je trebalo da bude simpatičan uvod u utakmicu pretvorilo se u neverovatnu demonstraciju talenta i koncentracije.

Dodiri su se nizali.

Stotinu.

Hiljadu.

Dve hiljade.

Navijači su čekali da lopta konačno padne na travu, ali 11-godišnjak nije popuštao.

Kada je broj prešao 3.000, postalo je jasno da će nastati problem druge vrste - utakmica samo što nije počela!

Sib je na kraju stigao do neverovatnih 3.085 uzastopnih dodira, bez da je lopta pala na zemlju.

Morali da ga zaustave!

Najluđi deo cele priče jeste činjenica da izazov nije prekinuo sam dečak.

Ljudi iz Ajaksа morali su da ga zaustave jer je bilo vreme da počne utakmica!

Drugim rečima, da je bilo još vremena, ko zna koliko bi brojka bila veća.

Ajaks je za svaki dodir obećao po jedan evro koji će biti uplaćen Fondaciji Ajaks, pa je Sib svojim neverovatnim nastupom prikupio 3.085 evra za dobrotvorne svrhe.

Cela arena ustala na noge

Kada je završio izazov, mladi fudbaler nije samo sišao sa terena.

Pozvan je u centar „Johan Krojf arene“, gde je dobio ovacije hiljada navijača. Igrači, članovi stručnog štaba i članovi njegove porodice takođe su mu čestitali na neverovatnom podvigu.

Za dete koje je tek počelo da gradi svoj fudbalski put, bila je to scena za pamćenje.

A možda i najlepši deo cele priče jeste što njegov podvig nije bio samo demonstracija talenta – imao je i humanitarni cilj.