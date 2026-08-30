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Srpski reprezentativac Dejan Joveljić ostvario je sjajan debi u dresu Sijetl Saundersa, postigavši oba pogotka za svoj novi tim u remiju protiv Čikago Fajera (2:2), nakon nedavnog prelaska iz Sporting Kanzas Sitija.

1/4 Vidi galeriju Dejan Joveljić u dresu Sijetl Saundersa Foto: Nate Koppelman / Alamy / Profimedia, Leslie Plaza Johnson/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Joveljić je do prvog gola stigao već u 12. minutu susreta. Posle dodavanja Gomeza sa desnog boka, prihvatio je loptu na ivici peterca i u konkurenciji trojice defanzivaca poslao je iza leđa golmana Brejdija za 1:0.

Čikago je odgovorio u 38. minutu. Robert Levandovski je proigrao Hajle-Selasija, koji je preciznim udarcem sa ruba kaznenog prostora poravnao rezultat na 1:1, što je bio i ishod prvog poluvremena.

Samo tri minuta po nastavku meča, Joveljić je ponovo doveo Sijetl u vođstvo. Uputio je efikasan udarac sa ivice šesnaesterca u gornji desni ugao; golman Čikaga je uspeo da skrene loptu, ali se ona od prečke odbila u mrežu za 2:1.

Prednost domaćih stajala je sve do 82. minuta, kada je Levandovski postavio konačnih 2:2. Napadač gostiju je na drugoj stativi dočekao centaršut sa desne strane i iz neposredne blizine prosledio loptu u mrežu.

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