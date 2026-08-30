KAKAV DEBI? STRAŠAN DEBI! Dejan Joveljić odigrao spektakularan meč u dresu novog kluba, Robert Levandovski mu pokvario slavlje! (VIDEO)
Srpski reprezentativac Dejan Joveljić ostvario je sjajan debi u dresu Sijetl Saundersa, postigavši oba pogotka za svoj novi tim u remiju protiv Čikago Fajera (2:2), nakon nedavnog prelaska iz Sporting Kanzas Sitija.
Joveljić je do prvog gola stigao već u 12. minutu susreta. Posle dodavanja Gomeza sa desnog boka, prihvatio je loptu na ivici peterca i u konkurenciji trojice defanzivaca poslao je iza leđa golmana Brejdija za 1:0.
Čikago je odgovorio u 38. minutu. Robert Levandovski je proigrao Hajle-Selasija, koji je preciznim udarcem sa ruba kaznenog prostora poravnao rezultat na 1:1, što je bio i ishod prvog poluvremena.
Samo tri minuta po nastavku meča, Joveljić je ponovo doveo Sijetl u vođstvo. Uputio je efikasan udarac sa ivice šesnaesterca u gornji desni ugao; golman Čikaga je uspeo da skrene loptu, ali se ona od prečke odbila u mrežu za 2:1.
Prednost domaćih stajala je sve do 82. minuta, kada je Levandovski postavio konačnih 2:2. Napadač gostiju je na drugoj stativi dočekao centaršut sa desne strane i iz neposredne blizine prosledio loptu u mrežu.
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