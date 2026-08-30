"Tek smo počeli sezonu, suštinski utakmica je bila puna intenziteta sa obe strane. Mi smo otvorili meč sa dva evrogola, posle je sve bilo lakše. Takođe, Čukarički ima problem sa rosterom, ima more mladih igrača. Mi treba ovu utakmicu da zaboravimo, da izvučemo šta je bilo dobro, šta loše i da se pripremamo za Zemun", izjavio je Savić.