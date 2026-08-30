Nije želeo da leti trener Vojvodine posle ubedljive pobede...
Fudbal
VOJVODINA PREGAZILA ČUKARIČKI, MARKO SAVIĆ SPUŠTA LOPTU: "Ovu utakmicu treba da zaboravimo..."
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Nakon ubedljive pobede nad Čukaričkim rezultatom 5:0 u gostima, šef stručnog štaba Vojvodine Marko Savić izneo je utiske o utakmici kojom je "stara dama" bar privremeno preuzela vrh tabele Super lige Srbije.
"Tek smo počeli sezonu, suštinski utakmica je bila puna intenziteta sa obe strane. Mi smo otvorili meč sa dva evrogola, posle je sve bilo lakše. Takođe, Čukarički ima problem sa rosterom, ima more mladih igrača. Mi treba ovu utakmicu da zaboravimo, da izvučemo šta je bilo dobro, šta loše i da se pripremamo za Zemun", izjavio je Savić.
Marko Savić na promociji u FK Vojvodina Foto: FK Vojvodina
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U narednom kolu Vojvodina će na svom terenu dočekati ekipu Zemuna. Meč je zakazan za nedelju od 21.00 čas.
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