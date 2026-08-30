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Susret dvojice sportskih velikana u Splitu pretvorio se u trenutak za pamćenje!

Ivan Miljković, legendarni srpski odbojkaš i olimpijski šampion iz Sidneja, susreo se sa Zlatanom Ibrahimovićem tokom Sportskih igara mladih, a posle druženja nije krio koliko ga je susret sa slavnim Šveđaninom oduševio.

Miljković je na društvenim mrežama objavio zajedničku fotografiju sa Ibrahimovićem i priznao da se u tom trenutku osećao kao dečak.

"Osetio sam se ponovo kao mali dečak"

Iako iza sebe ima jednu od najblistavijih karijera u istoriji srpske odbojke, Miljković nije skrivao da ga je susret sa Ibrahimovićem posebno pogodio.

Uz fotografiju je otkrio da je upravo on insistirao da zabeleže zajednički trenutak.

"Osetio sam se ponovo kao mali dečak kad sam sreo Zlatana Ibrahimovića. Insistirao sam da napravimo ovu fotografiju", napisao je Miljković.

A onda je usledio deo koji je privukao posebnu pažnju.

Zlatan van kamera? Potpuno drugačija slika!

Ibrahimovića godinama prati reputacija čoveka koji je samouveren, direktan i bez dlake na jeziku.

Na terenu je često delovao nedodirljivo, dok su njegove izjave neretko postajale jednako poznate kao i golovi.

Ali Miljković tvrdi da je Zlatan kojeg je upoznao u Splitu bio potpuno drugačiji.

"Bio je pristojan. Tih. Nasmejan. Skroman. Ni nalik Zlatanu koga znamo sa terena", napisao je srpski as.

Međutim, jednu stvar kod Ibrahimovića nije mogao da ne primeti.

Energiju.

"Ali ta njegova energija... Moćna je i možete je osetiti. On ne mora da se šali. On je bog fudbala", poručio je Miljković.

Obojica ostavili trag u Italiji

Zanimljivo je da Miljkovića i Ibrahimovića povezuje i deo karijere proveden u Italiji.

Dok je Ibrahimović gradio status jedne od najvećih fudbalskih zvezda u dresovima Juventusa i Intera, Miljković je u Italiji ostavio ogroman trag u odbojci.

Nastupao je za Lube Mačeratu i bio jedan od najboljih igrača svoje generacije, osvajajući najvažnije klupske trofeje.

Danas, mnogo godina kasnije, dvojica sportskih velikana našla su se u istom gradu i u potpuno drugačijoj ulozi.

Ipak, utisak srpskog olimpijskog šampiona dovoljno govori o tome koliko je Ibrahimović ostavio snažan utisak.

Čovek koji je na terenu godinama izgledao kao da se ničega ne plaši - van terena je, sudeći po Miljkovićevim rečima, tih, nasmejan i skroman.

Ali ona posebna Zlatanova energija, očigledno, ostaje ista.