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Sofijan Amrabat ponovo će igrati u Holandiji!

Iskusni marokanski reprezentativac novi je fudbaler Ajaksa, sa kojim je potpisao ugovor do 30. juna 2028. godine.

Tridesetogodišnji vezista u Amsterdam stiže kao slobodan igrač, pošto je nedavno sporazumno raskinuo saradnju sa Fenerbahčeom.

Amrabat je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Betisu, a sada se vraća u zemlju u kojoj je napravio prve velike fudbalske korake.

Od Utrehta do Mančester junajteda

Amrabat veoma dobro poznaje holandski fudbal.

Karijeru je počeo u Utrehtu, a potom je igrao za Fejenord i Klub Briž, pre nego što je napravio veliki iskorak i preselio se u Italiju.

Nosio je dres Verone i Fiorentine, a dobre partije u Italiji otvorile su mu vrata jednog od najvećih klubova na svetu.

U septembru 2023. godine stigao je u Mančester junajted na pozajmicu iz Fiorentine.

Posle engleske avanture preselio se u Fenerbahče, a sada je odlučio da se vrati u Holandiju.

I to pravo u Ajaks.

Ajaks dobio iskusnog vezistu bez obeštećenja

Amrabat je za Ajaks posebno zanimljivo pojačanje jer klub za njegov dolazak nije morao da plati obeštećenje.

Iskusni vezista trebalo bi da donese čvrstinu na sredini terena, ali i iskustvo stečeno igranjem u najjačim evropskim ligama.

Sportski direktor Ajaksa Žordi Krojf nije krio zadovoljstvo zbog dogovora.

"Amrabat je fizički snažan, tehnički potkovan igrač, koji nam donosi bogato međunarodno iskustvo. Takođe, odlično poznaje holandsku ligu, što znači da očekujemo da će brzo da se prilagodi", rekao je Krojf.

Maroko mu je doneo svetsku slavu

Amrabat je posebno mesto u karijeri zauzeo tokom Svetskog prvenstva u Kataru 2022. godine.

Bio je jedan od ključnih igrača Maroka u istorijskom pohodu do polufinala, prvog takvog uspeha jedne afričke reprezentacije na Mundijalu.

Za reprezentaciju Maroka do sada je odigrao 78 utakmica.

Sada će njegovo iskustvo biti na raspolaganju Ajaksu.

U Amsterdam stiže kao slobodan igrač, sa ugovorom do leta 2028. godine i zadatkom da pomogne velikanu iz prestonice da se vrati na vrh holandskog fudbala.

Ajaks je dobio veliko ime bez obeštećenja, a Amrabat novu priliku da oživi karijeru u zemlji u kojoj je sve počelo.