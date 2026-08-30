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Džej Enem je napustio Crvenu zvezdu i potpisao za Bolonju, ali u Italiji neće odmah dobiti priliku da pokaže šta zna!

Italijanski klub odlučio je da mladog holandskog napadača prosledi na pozajmicu, a prema najnovijim informacijama njegova naredna destinacija biće Engleska.

Enem bi trebalo da obuče dres Noriča, koji se takmiči u Čempionšipu. Iako se prethodno kao opcija pominjala Ćezena i odlazak u Seriju B, priča je dobila novi obrt i Bolonja je odlučila da ga pošalje na Ostrvo.

Bolonja ga kupila, pa odlučila da ga pošalje na kaljenje

Bolonja je u Enemu očigledno videla ozbiljan potencijal.

Italijani su za njegov dolazak iz Crvene zvezde, prema dostupnim informacijama, izdvojili četiri miliona evra, uz mogućnost da kroz bonuse Zvezda zaradi još 1,5 miliona evra. Crveno-beli su zadržali i procenat od naredne prodaje.

To znači da Bolonja nije dovela Enema kao prolazno rešenje.

Naprotiv.

Klub je odlučio da investira u njegovu budućnost, ali procenjuje da mu je u ovom trenutku potrebna redovna minutaža i ozbiljan kontinuitet.

1/7 Vidi galeriju Džej Enem Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Od Marakane do Čempionšipa

Enem je u Zvezdu stigao početkom 2026. godine iz OFK Beograda.

Pre dolaska na Marakanu bio je jedno od najvećih iznenađenja Superlige, pošto je za OFK Beograd postigao 10 golova na 17 utakmica.

U crveno-belom dresu odigrao je 22 utakmice, postigao sedam golova i upisao tri asistencije. Posebno je ostao upamćen po partiji protiv Lila, ali kasnije nije uspeo da se ustali u startnoj postavi.

Sada će dobiti novu priliku.

I to u zemlji u kojoj će morati da se navikne na potpuno drugačiji stil fudbala.

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Ideja Bolonje je jasna - umesto da Enem sezonu provede uglavnom na klupi u Italiji, žele da ga pošalju u sredinu u kojoj će imati mnogo veću ulogu.

Norič bi trebalo da bude upravo takva sredina.

Čempionšip je poznat po zahtevnom tempu i velikom broju utakmica, pa će Enem imati priliku da se fizički i taktički dodatno razvija kroz ozbiljan seniorski fudbal.

Ako uspe da se nametne u Engleskoj, povratak u Bolonju mogao bi da bude veoma zanimljiv.