Rafael Leao stigao je u Galatu...
Fudbal
NOVA BOMBA IZ TURSKE! Galatasaraj predstavio bivšu zvezdu Milana i otkrio APSOLUTNO SVE detalje transfera!
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Transfer koji se najavljivao prethodnih dana dobio je zvaničnu potvrdu. Dosadašnji krilni napadač Milana, Rafael Leao, novi je fudbaler Galatasaraja, objavio je turski klub.
Istočnoevropski velikan iz Istanbul a izneo je i tačne finansijske detalje ovog posla. Milanu na ime fiksnog obeštećenja pripada 38 miliona evra, uz dodatnu klauzulu po kojoj italijanski klub dobija 20 odsto od profita pri eventualnoj narednoj prodaji igrača.
Rafael Leao Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Portugalski fudbaler je obavezao se na saradnju sa Galatasarajem na četiri godine, počevši od sezone 2026/27, a po sezoni će zarađivati 10 miliona evra neto.
Turski šampion je tako u borbi za potpis ovog igrača uspeo da nadmaši englesku Aston Vilu, koja je takođe pokazivala veliko interesovanje.
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