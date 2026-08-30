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Iako je Totenhem tokom leta uložio značajna sredstva u tim, to se za sada ne primećuje na terenu. Londonski klub je pred svojim navijačima izgubio od Njukasla rezultatom 0:2, čime je i nakon drugog kola Premijer lige ostao bez bodova i bez postignutog gola - što je ishod koji je malo ko mogao da predvidi.

Sveži pritisak pao je na menadžera Roberta De Zerbija, koji je uoči meča izjavio da želi da od domaćeg terena napravi "tvrđavu". Umesto toga, zabeležen je još jedan neuspeh pred sopstvenim pristalicama, a deo gledalaca je napustio tribine i pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Ovo je bio čak 21. poraz Totenhema u poslednjih 39 ligaških susreta kod kuće.

Klub je u letnjem prelaznom roku izdvojio preko 300 miliona funti za nova pojačanja u nameri da izbegne scenario iz prethodne dve sezone, koje je završavao na 17. poziciji - tik iznad zone ispadanja.

Međutim, De Zerbi naglašava da se mentalitet i karakter ne stiču novcem.

1/4 Vidi galeriju Roberto De Zerbi na klupi Totenhema Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

"Žao mi je zbog navijača i ambijenta na stadionu. Nakon dva poraza neko bi mogao da pomisli da se ponavlja situacija iz prethodne dve sezone, ali ja uopšte ne sumnjam da to nije slučaj. Neću menjati stav zbog dva neuspeha. Posedujem ogromno verovanje u kvalitet ovih igrača", naveo je italijanski trener.

Uprkos tome, šef struke Spursa nagovestio je i mogućnost da ekipa ostvari napredak bez njegovog prisustva. Govoreći o stvaranju novog tima, istakao je da će kvalitet igrača isplivati na površinu sa njim ili sa nekim drugim trenerom.

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