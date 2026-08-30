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"Stara dama" je bila dominantna od prvog do poslednjeg minuta meča 7. kola domaćeg šampionata, a posebno je blistao Dragan Kokanović, koji je postigao spektakularan pogodak sa gotovo 30 metara.

Kokanović je posle utakmice istakao da je ekipa odigrala odličan meč i da je ubedljiva pobeda veoma važna za samopouzdanje pred ono što sledi.

- Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu i da smo potpuno zasluženo pobedili. Od prvog minuta smo bili pravi, ispoštovali smo ono što smo se dogovorili i mislim da je rezultat najbolji pokazatelj naše igre. Ova pobeda nam mnogo znači, pre svega zbog samopouzdanja za sve ono što dolazi. Siguran sam da će nam ovaj trijumf biti dodatni motiv da nastavimo u istom ritmu. Verujem da je ovo tek početak - glasile su uvodne reči Kokanovića.

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- Sigurno je ovo moj najlepši gol u karijeri. Bar do sada. Drago mi je zbog pogotka, pogotovo što je došao u ovakvoj utakmici i što je pomogao ekipi da dođe do ubedljive pobede. Nadam se da će ih biti još, uvek želim da napredujem i da doprinosim timu. Verujte, svima nama je tim na prvom mestu, uvek bi svako pristao da menja gol za pobedu. Tako da na početku i na kraju priče – najbitnije je da smo odigrali dobru utakmicu i da smo osvojili tri boda.

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- Dobro radimo na treninzima, dosta se trudimo i mislim da se to polako vidi na utakmicama. Naravno, uvek možemo da budemo bolji i da neke stvari dodatno popravimo. Verujem da ćemo u budućnosti izgledati još bolje i da ćemo nastaviti da napredujemo kao ekipa.

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- Tako je! Moramo da nastavimo da radimo kvalitetno, da podižemo nivo igre i razmišljamo samo o prvom narednom rivalu. Samo tako možemo da nastavimo da ostvarujemo dobre rezultate. Zaista mislim da možemo još bolje. Utakmica sa Čukaričkim nam daje dodatno samopouzdanje, ali to je samo jedan korak ka našem cilju.

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- Pozivam naše navijače da dođu u što većem broju na naredni meč na “Karađorđu”, a mi ćemo dati maksimum da nastavimo tu seriju i dođemo do nove pobede - poručio je Dragan Kokanović za klupski sajt.

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