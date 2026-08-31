Susret je na programu u ponedeljak od 19 časova...
Fudbal
CRNO-BELI POD IMPERATIVOM POBEDE: Partizan dočekuje OFK Beograd, evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča!
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Fudbaleri Partizana u ponedeljak od 19 časova u Humskoj dočekuju OFK Beograd i biće pod imperativom pobede.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1. Biće ovo prilika da fudbaleri Partizana posle odličnog meča protiv Hetafea u Humskoj, upišu pobedu i na domaćoj sceni.
Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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