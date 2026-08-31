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Fudbaleri Partizana u ponedeljak od 19 časova u Humskoj dočekuju OFK Beograd i biće pod imperativom pobede.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1. Biće ovo prilika da fudbaleri Partizana posle odličnog meča protiv Hetafea u Humskoj, upišu pobedu i na domaćoj sceni.

Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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