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Gabrijel Žezus nastavlja karijeru u Barseloni. Transfer brazilskog napadača u redove katalonskog giganta u samoj završnici prelaznog roka predstavlja potpuno iznenađenje, a informaciju je potvrdio Fernando Polo, jedan od najpouzdanijih katalonskih novinara, uz napomenu da su pregovori u završnoj fazi.

1/4 Vidi galeriju Gabrijel Žezus Foto: Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia, JOSH SMITH/PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia

Obzirom na to da je ušao u poslednju godinu ugovora sa Arsenalom i da se nalazi van planova Mikela Artete, Barselona će za njegove usluge izdvojiti svega 10 miliona evra. Iako se tokom čitavog leta spekulisalo o njegovom odlasku iz Londona, interesovanje Barselone niko nije predvideo. Žezus je prihvatio lične uslove i dogovorio saradnju do leta 2028. godine, uz opciju produžetka na još godinu dana.

Katalonci prethodno nisu uspeli da angažuju Hulijana Alvareza, ali Polo ističe da dolazak Brazilca ne isključuje potencijalni transfer argentinskog napadača u januarskom roku. U upravi Barselone procenjeno je da je ekipi neophodna pristupačna opcija u napadu i alternativa za Rafinju, koga je trener Hansi Flik namenio za ulogu prve "devetke".

Brazilac stiže kao šesto letnje pojačanje kluba, nakon što su opremu Barselone već zadužili Entoni Gordon, Karim Adejemi, Rodri, Džesi Bisivu i Dominik Livaković. Do kraja prelaznog roka očekuje se i angažovanje levonogog štopera, čije ime, baš kao i u slučaju Žezusa, do sada nije dospelo u javnost.

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