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Argentinski golman Emilijano Martines novi je član fudbalskog kluba Čelsi, saopštio je danas londonski tim.

Martines (33) u redove ekipe sa "Stamford Bridža" dolazi iz Aston Vile, za koju je nastupao poslednjih šest godina.

1/7 Vidi galeriju Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karijeru je počeo u mlađim kategorijma Independijentea, a zatim je prešao u Arsenal, koji ga je od 2012. godine slao na nekoliko pozajmica.

Postao je član standardne postave Arsenala u sezoni 2019/20, osvojivši FA kup.

Sa Aston Vilom je prošle sezone osvojio titulu u Ligi Evropa, dok je sa reprezentacijom Argentine pre četiri godine postao prvak sveta, uz dva trofeja u Kupu Amerike, 2021. i 2024. godine.

"Želim da ovde budem uspešan. Ja sam neko ko želi da pobeđuje u svemu što radi i to želim doneti ovde u ovaj fudbalski klub, jer je to fudbalski klub koji osvaja trofeje", rekao je Martines, koji je sa Čelsijem potpisao trogodišnji ugovor.

Martines je odmah stao na gol kluba iz Londona.

Fudbaleri Čelsija pobedili su danas u Londonu ekipu Brajtona sa 4:3, u utakmici drugog kola Premijer lige.

Čelsi je poveo u četvrtom minutu preko Romea Lavije, rezultat je u 14. minutu povećao Pedro Neto, dok je treći gol za domaći tim postigao Žoao Pedro u 32. minutu.

Brajton je smanjio golom Malika Jalkujea u 35. minutu, da bi autogolom Žoaa Pedra Brajton u 63. minutu stigao do samo gola zaostatka.

Čelsi je golom Kola Palmera u 74. minutu poveo sa 4:2, dok je Brajton u samoj završnici, u šestom minutu nadoknade, stigao do trećeg pogotka preko Paskala Grosa.

Čelsi na trećem mestu Premijer lige ima maksimalnih šest bodova, dok je Brajton osmi sa tri boda.